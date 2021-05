Lone Star vende Vilamoura a grupo de investidores portugueses

Valor do negócio que envolve projecto da Cidade Lacustre não foi revelado. Fundo norte-americano sai do projecto após seis anos.

O Lone Star, dono no Novo Banco, vendeu a Vilamoura World (Lusotur) a um grupo de investidores portugueses, liderado por João Brion Sanches. Os novos donos dizem que “ninguém é verdadeiramente dono de Vilamoura” e propõem-se desenvolver um projecto “sustentável e de qualidade” com uma visão de médio e longo prazo. O maior activo, em termos imobiliários, é o projecto imobiliário Cidade Lacustre, dependente do licenciamento do município de Loulé.

O negócio representa um “co-financiamento” entre o grupo de investidores portugueses e o fundo de investimento da Arrow Global, que detém em Portugal a Norfin e a Whitestar Asset Solutions.

O valor da transacção não foi divulgado, o que é revelado é que a Norfin actuou como consultor na aquisição e “vai apoiar a gestão”.

A venda inclui a venda da marina de Vilamoura, com 825 postos de amarração, o centro equestre, núcleo museológico do Cerro da Vila e um parque ambiental.

O projecto de expansão imobiliária da Cidade Lacustre já obteve aprovação geral, mas está ainda pendente da aprovação das condicionantes ambientais, impostas pela Autoridade de Avaliação Ambiental (AIA), bem como do licenciamento da Câmara de Loulé.

Os novos proprietários destacam ainda os 200 hectares de área protegida do parque ambiental, como forma de garantir a “sustentabilidade” do resort fundado pelo banqueiro Cupertino de Miranda e que também já foi de André Jordan.

O novo CEO da Vilamoura (Lusotur), João Brion Sanches, citado num comunicado da empresa, afirma: “Ninguém é verdadeiramente dono de Vilamoura. Este grupo de investidores pretende ser o guardião deste património, orientá-lo e cuidar bem dele para as próximas gerações”.

O fundo Lone Star comprou Vilamoura no primeiro trimestre de 2015, por 200 milhões de euros – um terço do valor em que o empreendimento tinha sido avaliado cinco anos antes.