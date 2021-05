Estado da União: a recuperação do turismo na UE, com Cláudia Monteiro de Aguiar e João Ferreira

Esta semana, o jornalista Rui Pedro Paiva conversa com os eurodeputados Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD) e João Ferreira (PCP) sobre as políticas da UE para recuperação do turismo.

Deixamos ainda uma sugestão para ver e ouvir falar sobre a Europa: o documentário Teranga, produzido pelo jornal britânico The Guardian.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.