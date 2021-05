Estado passa a deter 92% da TAP após apoio de 462 milhões

O Governo português entregou 462 milhões de euros à TAP, através de um reforço do seu capital social, o que fez com que o Estado passa a deter directamente “cerca de 92%” da transportadora aérea.

Em comunicado, a empresa diz que foi “hoje realizado um aumento de capital da TAP, mediante a realização de uma entrada em dinheiro, no montante quatrocentos e sessenta e dois milhões de euros, pela República Portuguesa, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, e a subscrição, pela mesma”, de 92.400.000 novas acções da TAP, com o valor nominal unitário de cinco euros.

Os outros 8%, diz a empresa, continuam a ser detidos directamente pela TAP SGPS, onde a Parpública detém 72,5%, cabendo outros 22,5% a Humberto Pedrosa e 5% a trabalhadores e pequenos investidores.

“Este aumento de capital da TAP traduz-se num reforço da estrutura de capitais da TAP e não altera materialmente o controlo exercido sobre a TAP, na medida em que a República Portuguesa detém actualmente, directa e indirectamente, uma participação de 72,5% do capital social da TAP SGPS, o que significa que o beneficiário efectivo da TAP se mantém inalterado”, diz o comunicado.