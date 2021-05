Estado conta ajudar na capitalização de pelo menos 1300 empresas

Valor médio do auxílio poderá situar-se em torno de um milhão de euros por empresa. Há 1300 milhões de euros para esse fim no PRR, mas o montante pode subir em função da procura.

O Estado vai ajudar a capitalizar pelo menos 1300 empresas com verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O documento entregue a Bruxelas e à espera de aprovação destina 1300 milhões de euros para a capitalização. O valor médio do auxílio à capitalização poderá situar-se em torno de um milhão de euros por empresa, diz o Governo.