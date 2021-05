Sousa e Silva eliminados em Roland Garros

O primeiro encontro que Pedro Sousa disputou na condição de melhor tenista português no ranking mundial não irá ficar na memória. O lisboeta foi forçado a abandonar no início do terceiro set da primeira ronda do qualifying de Roland Garros devido a uma lesão abdominal. Frederico Silva, que também entrou em acção nos courts de Paris, foi igualmente eliminado.

Sousa passou a dois pontos de vencer o croata Borna Gojo (232.º), quando liderou o tie-break do segundo set, por 5/2. Mas quando servia no terceiro jogo da partida decisiva, sentiu que não estava em condições de continuar e desistiu, com o marcador em 4-6, 7-6 (8/6), 1-1. Já Frederico Silva (168.º) não aproveitou a única oportunidade de break em todo o encontro e viu o australiano Aleksandar Vukic (208.º) servir com grande eficácia – ganhou 25 dos seus 61 pontos com o primeiro serviço – e sair vencedor, por 6-3, 6-1.

João Domingues (226.º) é agora o último português com aspirações a juntar-se a João Sousa no quadro principal de Roland Garros. O tenista de Oliveira de Azeméis estreia-se no qualifying, na terça-feira, diante do experiente ucraniano Sergiy Stakhovsky (209.º), de 35 anos.

No Jamor, teve início o ATP Challenger Oeiras 4, onde Gastão Elias (292.º) garantiu a primeira vitória lusa no torneio que oferece 50 pontos ao vencedor. Diante do amigo Luís Faria (803.º), o ex-número 57 do ranking tirou partido da sua maior experiência e da maior adaptação às condições ventosas do Centralito e, apesar do maior equilíbrio registado no segundo set, venceu, por 6-2, 6-3. E

O primeiro português a entrar em acção nesta terça-feira é Nuno Borges (275.º) que, não antes das 12h30, defronta o quinto cabeça de série, Roberto Quiroz (276.º). A seguir, Gonçalo Oliveira (316.º) mede forças com o sétimo pré-designado, Pedro Cachin (295.º).

Eliminado ficou Tiago Cação (524.º), que não conseguiu vencer mais do que dois jogos ao segundo melhor jogador do torneio, Tung-Lin Wu (267.º), vencedor com um duplo 6-1. No qualifying, os portugueses Francisco Cabral, Fábio Coelho e Miguel Gomes foram derrotados na ronda inicial.