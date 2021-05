Rui Vitória é o novo treinador do Spartak Moscovo

O contrato com o Spartak será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado os sauditas do Al Nassr.

O treinador português Rui Vitória é o novo técnico do Spartak Moscovo, tendo assinado um contrato por dois anos com o clube russo.

“Podemos confirmar que o treinador Rui Vitória, de 51 anos, é o novo responsável técnico do Spartak Moscovo. Vitória junta-se à nossa equipa com um contrato de dois anos”, refere o clube de Moscovo.

O contrato com o Spartak Moscovo será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado os sauditas do Al Nassr, clube pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça.

Vitória diz-se pronto

Rui Vitória começou a carreira no estrangeiro depois de ter saído do Benfica em 2018. Pelos “encarnados”, antes da fase de menor fulgor que levou à rescisão de contrato, o técnico ribatejano venceu três vezes a I Liga, duas vezes a Supertaça e uma vez a Taça de Portugal e a Taça da Liga. O técnico já tinha conquistado também a Taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães.

Em Portugal, Rui Vitória orientou ainda o Vilafranquense, o Fátima e o Paços de Ferreira.

"Pronto para este novo desafio! É uma honra representar um clube com a grandeza do Spartak Moscovo, sobretudo em ano de centenário. Juntos e com ambição vamos conseguir”, escreveu Rui Vitória numa publicação no Instagram, poucas horas depois de ter sido anunciado como treinador dos moscovitas para as próximas duas temporadas.

Na Rússia, Rui Vitória assume o clube com mais títulos na competição, 10, desde 1992, mas que nos últimos anos tem sido ultrapassado pelo Zenit São Petersburgo e CSKA Moscovo, ambos com seis.

O Zenit é tricampeão consecutivo no campeonato russo, enquanto o Spartak Moscovo, que esta época terminou em segundo lugar, a oito pontos da frente, teve a sua última conquista em 2016/17.