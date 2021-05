Morreu Max Mosley (1940-2021), antigo presidente da FIA

Morreu nesta segunda-feira, aos 81 anos, uma das figuras mais marcantes dos bastidores do desporto automóvel dos últimos anos. Max Mosley, presidente da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) de 1993 a 2009, faleceu em casa, em Londres, de acordo com a BBC, deixando um legado marcado pelo reforço da segurança nas corridas, manchado mais tarde por um escândalo sexual.

“É como perder alguém da família, um irmão. Ele fez muitas boas coisas, não apenas no automobilismo, mas também na indústria automóvel. Ele foi muito bom a assegurar-se de que se construíam carros que eram seguros”, afirmou Bernie Ecclestone, que até 2017 deteve os direitos comerciais da Fórmula 1.

De resto, a relação entre ambos era especialmente próxima desde que Mosley se tornou assessor jurídico da Associação dos Construtores de Fórmula 1 (FOCA), em 1978, com Ecclestone a desempenhar o papel de director executivo. Juntos, contribuíram para uma negociação bem-sucedida com a FIA no que toca aos direitos de transmissão dos Grandes Prémios.

Figura controversa nos bastidores do automobilismo, Max Mosley (que chegou a afastar-se do sector em 1982, para voltar à política) endureceu as críticas ao presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, aquando do célebre acidente entre Ayrton Senna e Alain Prost, no GP do Japão, em 1989. O britânico viu nesse episódio uma oportunidade interessante para reforçar a sua afirmação pessoal e, dois anos depois, chegou mesmo à liderança do organismo.

Deeply saddened by the passing of Max Mosley.He was a major figure in @F1 & motor sport. As @FIA President for 16 years, he strongly contributed to reinforcing safety on track & on the roads. The entire FIA community pays tribute to him. Our thoughts & prayers are with his family pic.twitter.com/iFcHzBHaWX — Jean Todt (@JeanTodt) May 24, 2021

Durante os seus mandatos, acabariam por destacar-se as medidas de reforço de segurança e os padrões mais rígidos adoptados nos circuitos, que se seguiram às mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, em 1994. Por outro lado, foram muitos aqueles que torceram o nariz à relação com Ecclestone e à forma como foi crescendo o seu poder no domínio dos direitos comerciais.

A imagem de Max Mosley, porém, ficaria irremediavelmente manchada em 2008, quando foram divulgadas imagens de uma orgia em que participou, com referências nazis à mistura. O empresário assumiu, então, o envolvimento na orgia, mas rejeitou qualquer ligação política ou ideológica. Certo é que esse incidente acabaria por conduzir à sua saída de cena. com o abandono da FIA a concretizar-se em 2009.