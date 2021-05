Italianos dão Sérgio Conceição como certo no Nápoles

Sérgio Conceição poderá estar a caminho do Nápoles. O cenário é avançado nesta segunda-feira pelo jornal italiano Corriere dello Sport, que garante que o técnico português será apresentado nos próximos dias.

O tema tem sido tratado com pinças no Estádio do Dragão nas últimas semanas. Face à ausência do técnico nas conferências de imprensa e nos contactos com a comunicação social, não tem sido possível colher reacções sobre o futuro próximo de Sérgio Conceição, cujo contrato com o FC Porto está prestes a chegar ao fim.

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, prometeu novidades para estes dias, ainda que numa recente entrevista ao Porto Canal, há cerca de um mês, encarasse com optimismo a possível renovação com o técnico de 46 anos.

“O Sérgio Conceição tem contrato com o FC Porto até ao final desta época e a minha intenção e dele é renovarmos. Ele entendeu e disse publicamente que, nesta altura, quer estar focado na Champions, mas tenho a certeza de que no final ou antes faremos novo contrato, porque penso que é uma peça importante no nosso projecto”, sublinhou o dirigente.

Depois de anos de brilho, mesmo fora de portas, com Maurizio Sarri ao comando, o Nápoles procura dar um novo rumo ao projecto desportivo. Desiludida com o quinto lugar na Série A e o falhanço no acesso à Liga dos Campeões, a direcção do clube napolitano prepara-se para substituir Gennaro Gattuso e terá Sérgio Conceição como alvo.

De resto, o presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, já confirmou, através do Twitter, a saída do técnico italiano. "Caro Rino, estou feliz por termos passado juntos as duas últimas temporadas. Agradecendo o trabalho realizado, desejo-te sucesso onde fores”, escreveu.

Depois de o FC Porto ter eliminado a Juventus da Champions, o interesse dos napolitanos em Sérgio Conceição terá crescido e o conhecimento que o técnico tem do futebol italiano (enquanto jogador passou cinco temporadas no calcio) também terá contribuído para a escolha.