Carlos Carvalhal: “Disse aos jogadores que estava todo borrado...”

Técnico do Sp. Braga revelou que o pai foi operado no dia da final, reforçando ainda o significado que foi ganhar um título pelo clube da sua cidade.

Significado do título

“Os meus pais iam ver os jogos quando eu era bebé. Essa foi sempre a minha vida, o de ir ao estádio aos domingos. Sou da cidade, todos os meus amigos e a minha família são do Sp. Braga, acho que conheço pessoalmente metade dos adeptos do Sp. Braga. É o meu clube, era algo que eu ambicionava desde sempre. Era o que eu tinha dentro de mim e estou grato aos meus jogadores por isso.”

A operação do pai

“Eu disse-lhes que estava todo borrado, todo cagado, tinha a ver com o meu pai, que foi operado hoje. Vivi um dia um bocado angustiante, até saber que estava tudo bem. Quando vou para a palestra antes do jogo, vou satisfeito e a relativizar. Isto não era uma situação de vida ou de morte, era para desfrutar. Eu, filho da Mariazinha e do Felisberto, tenho o meu nome gravado a ouro na história do Sp. Braga.”

Arbitragem

“Não falo sobre arbitragem, nunca falei, mesmo quando tinha jogadores meus expulsos em jogos importantes. Jogámos contra uma grande equipa. O que os meus jogadores fizeram foi brilhante, o de diminuir as diferenças. Foram extremamente competentes e merecemos inteiramente esta vitoria.”

Candidatura ao título

“O controlo das expectativas é complicado. Consegue-se atenuar as coisas de uma forma progressiva e com um crescimento sustentado. Esta no bom caminho a diminuir essa diferença, mas continua a ser uma diferença muito grande. Não fora estarmos envolvidos nas quatro competições e teríamos feito melhor no campeonato. Foi por isso que considero que esta foi uma das melhores épocas do Sp. Braga no ano do seu centenário. O futuro dirá quando o Sp. Braga puder disputar o título.”

Sp. Braga proactivo

“Tivemos um caudal ofensivo significativo, fomos sempre uma equipa proactiva. Não esperámos pelo Benfica. Fizemos isto em 52 jogos, andámos o ano inteiro a ter iniciativa. Chegamos ao final com a satisfação plena.”