Segunda, na TV: cinema Na Fronteira, um thriller na Córsega e um passeio no parque

CINEMA

A Idade de Adaline

AXN White, 22h12

Adaline (Blake Lively) nasceu em 1908 e levou uma vida como a de tantas outras mulheres do seu tempo. Mas tudo mudou quando sofreu um acidente grave que lhe deixou, como sequela, a imunidade à passagem do tempo. Nunca mais envelheceria. Um dia, alguém a sacode da sua existência linear e intemporal, alguém cujo amor pode valer muito mais do que imortalidade. Um drama romântico com realização de Lee Toland Krieger, também com Harrison Ford, Michiel Huisman e Kathy Baker no elenco.

6 Dias

AXN, 23h44

Um filme de acção baseado em acontecimentos reais, dirigido por Toa Fraser e interpretado por Jamie Bell, Mark Strong, Abbie Cornish e Martin Shaw, entre outros. A 30 de Abril de 1980, homens armados invadem a embaixada iraniana em Londres, fazendo reféns 26 pessoas. Exigem a libertação de prisioneiros árabes das prisões do Cuzistão e a sua própria saída em segurança do Reino Unido. Durante seis dias, com a ajuda de negociadores experientes, tenta-se um acordo, sem resultado. É então que um grupo de soldados altamente treinados elabora um plano secreto.

Na Fronteira

RTP2, 00h27

Tina (Eva Melander) é uma funcionária aduaneira que tem um olfacto apurado e é conhecida por cheirar a culpa das pessoas. Mas Vore (Eero Milonoff), um homem misterioso, troca-lhe as voltas, gerando nela dúvidas sobre todo o seu trabalho e a sua identidade. Vencedor do prémio Un Certain Regard em Cannes e nomeado para o Óscar de melhor caracterização, o filme é realizado pelo iraniano-sueco Ali Abbasi e baseia-se num conto de John Ajvide Lindqvist.

Jogo

Hollywood, 1h

Mark Neveldine e Brian Taylor escrevem e dirigem este filme de açção e ficção científica em torno de um videojogo em que a crueldade e a violência são levadas ao extremo. Utiliza pessoas reais como personagens de combates verdadeiros, conduzidas por uma comunidade de fãs cibernéticos. Controlado pelo adolescente Simon (Logan Lerman), Kable (Gerard Butler) é a maior estrela do jogo, mas está empenhado em alcançar a liberdade.

SÉRIE

Tempo Assassino

RTP2, 22h01

Estreia. O livro de Michel Bussi é adaptado à televisão neste thriller francês em oito episódios, passado na ilha de Córsega. O enredo liga três gerações de mulheres. Tudo começa quando Clotilde, acompanhada do marido e da filha adolescente, volta ao local do trágico acidente onde, há 25 anos, morreram os seus pais e irmão. É então que é surpreendida por uma carta da mãe. Estará ela viva, afinal?

MAGAZINE

Visita Guiada

RTP2, 22h52

Rui Costa, arquitecto paisagista responsável pelo Parque Botânico do Monteiro-Mor, guia esta Visita Guiada aos 11 hectares da propriedade que faz parte do complexo do Museu Nacional do Traje, partilhando com Paula Moura Pinheiro detalhes da história do local e segredos dos seus canteiros.

DOCUMENTÁRIO

Saqqara: A Primeira Pirâmide

História, 1h29

Estreia. Através de tecnologias como a fotogrametria, a fotografia de alta resolução ou a imagem hiperespectral, aliadas a entrevistas, reconstituições historicamente apoiadas e análises aos mais recentes achados arqueológicos, o documentário tenta desenterrar segredos da necrópole de Saqqara.

INFANTIL

Goldie e os Seniores

Nickelodeon, 18h

Estreia. Com a promessa de “elevadas doses de diversão intergeracional”, a série segue uma adolescente chamada Goldie, que se muda com a mãe para a casa de Maury, o avô. Acontece que ele não está sozinho: partilha a casa com outros três septuagenários que não estão interessados em calmaria. Fica no ar de segunda a sexta-feira, com repetição às 21h15.

Bluey

Disney Junior, 19h30

Novos episódios da série animada australiana que usa o humor (e o ocasional piscar de olho aos adultos) para retratar as dinâmicas familiares num lar de cães antropomórficos, habitado por Bluey, a irmã mais nova e os pais.