Morreu Carlos Santos Pereira, antigo editor de Internacional do PÚBLICO

Morreu este domingo, aos 70 anos, o jornalista Carlos Santos Pereira, antigo editor da secção Internacional do PÚBLICO, e antigo grande repórter deste jornal.

Licenciado em História, especialista na Europa de Leste, acompanhou durante as décadas de 80 e 90 as profundas transformações nesta zona do mundo, escrevendo grandes reportagens primeiro para o Expresso e depois para o PÚBLICO, onde fez parte do grupo de jornalistas fundadores, vindos daquele semanário com Vicente Jorge Silva quando este criou o novo diário, em 1990.

Carismático e com um profundo conhecimento daquela região, era capaz de partir para uma reportagem, de um momento para o outro, levando apenas uma escova de dentes e uma muda de roupa. Foi também autor de três livros, Guerras da Informação, Os Novos Muros da Europa e Da Jugoslávia à Jugoslávia. Reformado, mantinha o seu interesse pela política internacional, e nos últimos anos foi publicando pontualmente artigos e textos de opinião no PÚBLICO.

Depois de sair do PÚBLICO, ainda na década de 90, trabalhou para a RTP e Diário de Notícias, foi comentador de política internacional em televisão e rádio, e deu aulas no Instituto Politécnico de Tomar. Morreu na sua casa em Ourém, onde foi encontrado por familiares e amigos já sem vida.