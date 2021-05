Halt and Catch Fire: parar e conhecer uma série antiga

Halt and Catch Fire não é uma série nova. Já acabou, após quatro temporadas, cada uma de dez episódios, há quase quatro anos, uma série diferente daquela que era quando começou, longe da influência de Mad Men que a caracterizava nos primeiros tempos. Apesar de respeitada pela crítica e aparecer constantemente em listas dos melhores dos anos 2010, a série sobre a explosão dos computadores pessoais, das empresas que queriam singrar nesse negócio na década de 1980 e de como isso trouxe a revolução informática que ainda hoje vivemos, nunca chegou a ter grandes números de audiências.

Há uma oportunidade, agora, para a redescobrir e corrigir o erro de ter sido ignorada tanto tempo. O serviço de streaming Filmin anda a disponibilizar esta série da AMC, canal que a transmitiu cá em tempos e que era também a casa-mãe da já mencionada Mad Men, aos poucos. Cada terça-feira, uma temporada: a primeira saiu no passado dia 18, a segunda chega na próxima terça, dia 25, seguindo-se a terceira e quarta a 1 e 8 de Junho, respectivamente.

É uma criação de Christopher Cantwell (que infelizmente partilha o nome com um famoso neo-nazi que participou no comício de Charlottesville, é favor não confundir) e Christopher C. Rogers, que eram estreantes em televisão quando escreveram o episódio-piloto. Cantwell tinha crescido no Texas, na zona de Dallas-Fort Worth, onde havia um de vários sítios chamados Silicon Prairie e onde operavam várias empresas de computadores – o pai do co-criador trabalhava numa delas a vender software. O nome, aprendemos no primeiro episódio, é uma expressão do universo da engenharia informática que se refere a um comando que faz com que o CPU de um computador pare de funcionar.

Em 2014, ao início, a série centrava-se em Joe MacMillan (Lee Pace), um vendedor/empreendedor e, que quer montar, dentro de uma empresa fictícia chamada Cardiff Electric, um novo computador pessoal para competir com a IBM (leia-se “imitar"), um gigante que não leva a bem este sonho e fará tudo para o impedir, Gordon Clark (Scoot McNairy), um engenheiro informático que se torna seu sócio, e Cameron Howe (Mackenzie Davis), uma jovem programadora ultra-talentosa, mas desregrada, que trabalha para Joe. Há também Donna, a esposa de Clark, uma especialista em recuperação de dados interpretada por Kerry Bishé que vai ganhando importância à medida que a série avança, tornando-se um dos focos principais da série.

A segunda época de Halt and Catch Fire, que chega esta semana ao Filmin, arranca no ano de 1985, altura em que a capacidade de trabalhar em rede e nos primórdios da internet passa a estar no horizonte. Torna-se cada vez mais preocupada em explorar o lugar das mulheres no negócio da informática, com muito sexismo à mistura, e a tentar perceber a forma como estas foram, como em muitas outras indústrias, sendo postas de lado à medida que o tempo foi passando.