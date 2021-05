O dia em que Bob Dylan faz 80 anos

Robert Zimmerman nasceu a 24 de Maio de 1941 em Duluth, no Minnesota. Cresceu a idolatrar o rock'n'roll de gente como Elvis Presley ou Little Richard e a tocar em bandas de rock. Em 1960 rumou a Nova Iorque, para junto da cena folk e, aos 21 anos, já com o nome mudado para Bob Dylan, lançou o seu primeiro álbum, um disco homónimo de folk, blues e gospel que ainda não o mostrava como o lendário escritor de canções em que haveria de se tornar e que lhe valeria em 2016 um Prémio Nobel da Literatura.

Foi só em 1963, com The Freewheelin’ Bob Dylan, que mostrou o que valia na composição, com temas como Blowin’ in the Wind, que se tornou um hino dos direitos civis e foi alvo de várias versões, A Hard Rain's a-Gonna Fall ou Don't Think Twice, It's All Right. The Times They Are a-Changin' trouxe o tema homónimo e era ainda mais virado para a política e as questões sociais. O seu sucessor, Another Side of Bob Dylan, de 1964, deixou essa faceta de lado. Já na altura se notava a sua propensão para inventar histórias não só em canções, mas também sobre ele próprio em entrevistas, numa relação de puro gozo com a imprensa.

Rápido e prolífico

Em 1965, como cabeça de cartaz do Newport Folk Festival, que tinha começado em 1959 em Rhode Island, Dylan tocou com uma guitarra eléctrica pela primeira vez desde o liceu, acompanhado por uma banda de rock/blues. Foi apupado, algo que continuou em vários concertos à volta do mundo. Em Manchester, Inglaterra, alguém no público o apelidou de “Judas”, ao que ele respondeu que não acreditava e que o seu fã estava a mentir. Em 1972, realizou um documentário, uma média metragem, Eat the Document, sobre essa digressão no Reino Unido. Sempre rápido e prolífico, essa foi a época de temas como Like a Rolling Stone, uma canção de seis minutos, e álbuns como Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, lançados no período de pouco mais de um ano entre 1965 e 1966.

Nesse mesmo ano de 1966, Dylan teve um acidente de moto e retirou-se dos concertos, só voltando à estrada sete anos depois. Gravou discos como John Wesley Harding ou Nashville Skyline, mais country, e regressou à forma no clássico Blood on the Tracks, de 1975, e depois tornou-se, ele que tinha nascido judeu, cristão renascido. No final dos anos 1980, e ao lado de George Harrison — cujos Beatles descobriram a marijuana porque Dylan lhes mostrou —, Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty.

No cinema, foi actor em filmes como Duelo na Poeira, de Sam Peckinpah, em 1973, do qual também fez a banda sonora, e em Hearts of Fire, de Richard Marquand, em 1987. Foi também alvo de dois documentários de Martin Scorsese, No Direction Home, de 2005, e Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story (que tem muito de ficção), de 2019, e um biopic de Todd Haynes em que vários actores (de Cate Blanchett a Heath Ledger, passando por Richard Gere e Christian Bale) fazem de Dylan em diferentes fases da carreira, I'm Not There - Não Estou Aí, de 2007. Já tinha aparecido no documentário/filme-concerto The Last Waltz, de Dylan, sobre o último concerto da The Band, colaboradores do músico, como um dos convidados em palco, e em 1978 realizou e co-escreveu, com Sam Shepard, o filme Renaldo and Clara, sobre a Rolling Thunder Revue, uma digressão que fez entre 1975 e 1976 e também serve de base ao segundo filme de Scorsese sobre ele. Também co-escreveu e protagonizou Masked and Anonymous, comédia de Larry Charles, em 2003.

Voltou ao rock que o caracterizava em 1997, com Time Out of Mind. Foi sempre continuando a gravar e a tocar, sendo o seu mais recente disco, Rough and Rowdy Ways, do ano passado — Murder Most Foul, um single de quase 17 minutos sobre o assassínio de John F. Kennedy retirado do álbum, valeu-lhe o primeiro número 1 da Billboard em 60 anos de carreira. Passou por Portugal mais recentemente na Altice Arena, em Março de 2018, e no Coliseu do Porto em Maio de 2019.