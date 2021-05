E depois do ataque de nervos?

Tudo começa com a perseguição mal sucedida e o atropelamento da admiradora fanática. Quer dizer: é por isso que a actriz idolatrizada passa da beira para o ataque de nervos propriamente dito. Contudo, pensando melhor, foi na altura do estalo, aquele inscrito no texto pela dramaturga, que tudo começou. Afinal, uma bofetada de um homem a uma mulher, mesmo que em cena, mesmo que em 1977, não é só um movimento violento de uma mão contra um rosto.