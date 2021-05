Pedaços de metal da Idade do Bronze funcionavam como uma moeda pan-europeia

A disseminação da tecnologia de pesagem permitiu quantificar o valor económico das coisas e alterou profundamente a estrutura do comércio na Idade do Bronze. Objectos e fragmentos de bronze tinham valores de massa que correspondem a uma unidade de medida usada por toda a Europa e serviriam de moeda.

O desenvolvimento das antigas civilizações da Idade do Bronze (2300-800 a.C.) está fortemente associado ao desenvolvimento do comércio e à criação de uma rede continental baseada nas trocas comerciais de longa distância. Várias mercadorias eram utilizadas nestas trocas, mas a época ficou marcada pelo aumento da procura de metais. O cobre, por exemplo, era uma dos produtos que mais circulava entre trocas, independentemente das quantidades de minérios disponíveis localmente. Um novo estudo vem mostrar como uma quantidade de objectos e pedaços de bronze circulava na Europa como um género de moeda, sendo utilizado como dinheiro no final da Idade do Bronze.