Metro de Almada nega subsídios de férias e Natal a trabalhador que despediu por causa da filha

Condenada no Supremo Tribunal de Justiça, MTS prolonga conflito laboral com condutor que chegou a levar criança consigo na cabine para não faltar ao trabalho.

A concessionária do metro de superfície de Almada e Seixal, a MTS, do grupo Barraqueiro, despediu um condutor que faltou ao trabalho por não ter onde deixar a filha de oito anos. Depois de um litígio judicial que prolongou até ao Supremo Tribunal de Justiça, e que culminou na sua condenação por rescisão abusiva do contrato de trabalho, a transportadora recusa-se agora a pagar-lhe cerca de dois anos de subsídios de Natal e de férias, num total de perto de 3300 euros.