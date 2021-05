Geoff Crowther (1944-2021): o guia que “estava sempre errado”

Uma semana depois da morte de Geoff Crowther, o fundador da Lonely Planet, Tony Wheeler, revelou no blogue que publica qual era a sua história favorita daquele que fora um dos primeiros autores dos míticos guias de viagem: tinha sido contada no The New York Times, em 1986, pelo jornalista Nicholas D. Kristof, relatando o encontro com um par de canadianos junto à fronteira da Costa do Marfim. Quando lhes perguntou onde iam dormir, eles responderam: “Bom, o Geoff recomenda a Missão Protestante em Bobo Dioulasso. Mas é claro que o Geoff está sempre errado.”