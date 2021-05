Covid-19: Alta taxa de incidência faz Lisboa avançar com programa de testagem em massa

Governo reuniu-se este domingo com autoridades de saúde e plano avança na próxima semana. Haverá uma intensificação da testagem em escolas, ensino superior, empresas de maior dimensão e freguesias mais pequenas em que a taxa de incidência seja maior.

A subida da taxa de incidência de novos casos de covid-19 no concelho de Lisboa está a preocupar o ministério e as autoridades de saúde. O plano de acção já está concertado e na próxima semana arrancará um programa de testagem em massa focado no ensino, em empresas de maior dimensão e nas freguesias mais pequenas onde os números de novos casos têm elevado a incidência.