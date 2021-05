Catarina Martins já sabe o que quer pedir no OE 2022 (mas o “orçamento” ainda foi tabu)

A líder do Bloco aproveitou a reunião magna do partido para traçar as prioridades para as negociações do próximo Orçamento do Estado. O PS ouviu e devolveu alguns recados sem esconder que prefere sentar-se à mesa com o PCP.

Não foi preciso dizer a palavra “orçamento” mais do que uma vez para que todos percebessem que o discurso de Catarina Martins no encerramento da XII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda deste fim-de-semana ― que confirmou a sua reeleição enquanto líder do partido ― foi a apresentação do caderno de encargos que o Bloco conta levar às negociações com o Governo para a aprovação do próximo Orçamento do Estado (OE).