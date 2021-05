Orçamento, uma novela com um final feliz

A série do Orçamento do Estado vai na sexta temporada, envolve os mesmos protagonistas, baseia-se no mesmo enredo e dirige-se ao mesmo fim: a aprovação. Na semana passada, o PCP abriu o capítulo dos preliminares com as ameaças de sempre (ou o Governo cumpre, ou não há negociação), e no fim-de-semana o Bloco e os Verdes seguiram-lhe os passos. Até que as negociações se iniciem, lá para Julho, vamos voltar a ouvir falar de linhas vermelhas, exigências, ameaças, ataques a eventuais faltas de palavra. Depois, vem o momento da aprovação. O costume, portanto.