Sopro criador vem

As comunidades cristãs são muito diferentes e estão sempre situadas num tempo e num lugar muito diversos. Têm de assumir e exprimir essas diferenças.

1. Todas as celebrações cristãs implicam três dimensões: não perder a memória, enfrentar os desafios do presente e abrir o futuro. A essência do cristianismo não é uma ideia abstracta. Está intrinsecamente ligada a uma pessoa histórica viva: Jesus de Nazaré.