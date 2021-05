É assim tão difícil a alguns militares entender o que é uma democracia liberal?

1. Não é propriamente um mistério a razão pela qual Governo e PSD estão de acordo sobre a reforma das Forças Armadas que o ministro João Gomes Cravinho apresentou à Assembleia da República na semana passada e que tanta polémica tem suscitado, sobretudo entre as altas patentes militares presentes e passadas. Como não é mistério a razão pela qual o PCP ou o BE são contra. PS e PSD têm exactamente a mesma concepção do que deve ser uma democracia liberal, o que até pode ser comum a outros partidos. Mas, para além disso, ambos estão na base da opção estratégica fundamental que o país fez, restabelecida a democracia, pela sua inserção na União Europeia e na NATO. Ao longo de décadas, este consenso manteve-se inalterado. Com ou sem geringonça, Governo e PSD continuam a consultar-se mutuamente em todas as matérias que têm a ver com a política externa e de defesa, o que é fundamental nomeadamente para a nossa política europeia. Desde o início das conversações para o apoio parlamentar do PCP e do BE a um governo do PS que a política externa e a politica de defesa ficaram de fora de qualquer acordo e assim continua a ser.