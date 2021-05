Líderes da UE regressam a Bruxelas para discutir o relacionamento com a Rússia

Charles Michel convocou uma reunião extraordinária do Conselho Europeu porque as matérias de política externa não podem ser discutidas por videoconferência. Mas a agenda também inclui o clima e o combate à pandemia.

Cinco meses depois do seu último encontro em Bruxelas, os chefes de Estado e governo da União Europeia voltam, esta segunda e terça-feira, ao edifício do Conselho Europeu para retomar o debate e as negociações políticas em torno de matérias “sensíveis” e divisivas, dificilmente compagináveis com o formato de reuniões por videoconferência que se manteve em 2021 por força da terceira vaga da pandemia.