Jornalista bielorrusso detido após desvio de avião para Minsk

A oposição da Bielorrússia acusou o governo de sequestro ao obrigar um avião a fazer uma aterragem de emergência para deter o jornalista Román Protasevich, um dos fundadores do canal Telegram Nexta, que desempenhou um papel fundamental na coordenação dos protestos após a reeleição do presidente Alexander Lukashenko.

“Roman Protasevich foi preso quando se encontrava a bordo de um voo da Ryanair de Atenas para Vílnius. O avião fez uma aterragem de emergência no aeroporto de Minsk”, escreveu o centro de direitos humanos Viasna na rede social Telegram.

Por sua vez, o canal Nexta Live acusou o Governo de Lukashenko de “sequestro” do avião com a única finalidade de prender Protasevich. “A pena de morte espera-o na Bielorrússia”, alertou o canal.

Antes de ser confirmada a detenção de Protasevich, soube-se que um avião da Ryanair tinha interrompido o seu voo de Atenas, na Grécia, para Vílnius, na Lituânia, para aterrar de emergência em Minsk devido a um alerta de bomba, que não foi confirmado, informou a agência noticiosa russa RIA Novosti.

Em Novembro passado, o Comité de Segurança do Estado da Bielorrússia (KGB) incluiu Protasevich e outro fundador do Nexta, Stepan Putilo, na sua lista de indivíduos implicados em actos terroristas. Já em Março, três editores de grandes plataformas de media independentes da Bielorrússia tinham sido detidos em Minsk quando participavam em protestos contra Aleksander Lukashenko.

Desde o início dos protestos na antiga república soviética, centenas de jornalistas foram detidos e quase 20 estão ainda presos. Já esta semana, foram detidos vários funcionários e repórteres do popular site da oposição tut.by, cujo acesso foi bloqueado no âmbito de um caso de evasão fiscal. Ainda segundo a imprensa local, o activista da oposição Vitold Ashurok, que cumpria uma pena de cinco anos por participar em protestos contra Lukashenko, morreu na última semana na prisão em circunstâncias consideradas estranhas.

As eleições presidenciais de 9 de Agosto de 2020 na Bielorrússia, que deram um novo mandato a Alexander Lukashenko, geraram vários meses de protestos. Lukashenko, no poder desde 1994, obteve 80,1% dos votos, contra 10,1% da candidata da oposição Svetlana Tijanovskaya, de acordo com a contagem oficial de votos.

A oposição bielorrussa denunciou a existência de fraude maciça e exigiu a repetição do acto eleitoral, opção que Lukashenko descartou por completo. Vários países, incluindo os EUA, membros da União Europeia, o Reino Unido e a Ucrânia, não reconheceram a legitimidade dos resultados das eleições. Já a Rússia, China, várias nações do espaço pós-soviético, Cuba, Venezuela, Nicarágua e Turquia, entre outras, consideraram como válidos os resultados da votação.