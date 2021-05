Covid-19: “Lista verde” de países sem restrições para entrar na UE fixada até 9 de Junho

A União Europeia (UE) deve estabelecer até 9 de Junho lista dos países terceiros de onde são permitidas viagens sem restrições devido à covid-19 para o bloco europeu, disse este domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian.

“O objectivo é ter essa lista até 9 de Junho o que será muito rápido”, disse Jean-Yves Le Drian no programa Le Grand Jury, que passa na RTL, Le Figaro e LCI.

Segundo Le Drian, a categoria “verde” permitirá a chegada à UE de cidadãos de países terceiros “sem qualquer dificuldade, excepto verificações mínimas de controlo sanitário.”

Existe também uma “lista laranja” que identifica os países cujos cidadãos já estão vacinados com uma “vacina reconhecida” pela UE, e uma “lista vermelha” com “restrições extremamente firmes” devido à circulação das várias variantes do vírus SARS-CoV-2, onde se inclui o Brasil, Argentina e Índia.

Com o aproximar do verão e da época turística, os 27 Estados-membros concordaram na quarta-feira em permitir a entrada na UE de pessoas já vacinadas contra a covid-19 vindas de países terceiros.

A UE encerrou as suas fronteiras externas em Março de 2020 para viagens “não essenciais” devido à pandemia e vai estabelecer, a partir de Junho, uma lista resumida, que é revista regularmente, dos países terceiros cujos residentes vacinados ou não podem entrar na União Europeia.

França estuda medidas mais restritivas para Reino Unido

O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou que a França está a estudar medidas mais restritivas para viajantes do Reino Unido devido à circulação da variante indiana da covid-19 neste país.

“A variante indiana no Reino Unido está a causar problemas e dúvidas. Estamos muito vigilantes”, observou.

Jean-Yves Le Drian afirmou que “não será um tratamento vermelho”, mas poderá ser intermediário (laranja), e admitiu que podem ser tomadas “medidas sanitárias um pouco mais fortes” para os viajantes do Reino Unido.

Devido à disseminação do vírus indiano, a Alemanha impôs hoje quarentena obrigatória para os viajantes que chegam do Reino Unido, mesmo que apresentem um teste de diagnóstico à covid-19 negativo.