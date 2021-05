Barreiro vai criar marca com base no património histórico da CUF para promover cidade

Município, Baía do Tejo e Fundação Amélia de Melo aproveitam a recente classificação de antigos imóveis industriais para dar força à identidade local

O conjunto de antigos edifícios ligados à actividade industrial e à obra social da Companhia União Fabril (CUF) recentemente classificado de interesse público, pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), vai ser aproveitado para uma nova marca de promoção do Barreiro, revelaram ao PÚBLICO as entidades envolvidas.