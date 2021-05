Muita dança, cor e luzes na noite do rock na Eurovisão — em imagens

Depois de um ano de pausa, devido à pandemia de covid-19, o Festival Eurovisão da Canção voltou ao palco, este ano em Roterdão, e às televisões de milhões de espectadores — em 2019 a emissão foi vista por 182 milhões por todo o mundo.

A grande vencedora da noite foi a Itália, com Zitti e buoni, da banda de rock Måneskin, enquanto a canção portuguesa, Love is on my Side, de The Black Mamba, ficou em 12º lugar, com 153 pontos.