Verstappen vence GP Mónaco e assume liderança do Mundial

Holandês aproveitou abandono do “dono” da casa e da pole , Charles Leclerc, antes do início da corrida, para reinar, deixar Hamilton a mais de um minuto e reclamar o comando inédito do campeonato.

Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo, pela primeira vez, o GP do Mónaco de Fórmula 1, assumindo a liderança inédita do Mundial de pilotos, com 105 pontos, mais 4 do que Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em sétimo, na iminência de ser dobrado pelo holandês, uma corrida para esquecer, apesar do ponto extra da volta mais rápida.

MAX WINS IN MONACO!!



After 78 laps the Dutchman comes home for his first win in Monte Carlo, ahead of Sainz and Norris!#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/hdTMtchA4n — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Verstappen conquistou a 12.ª vitória da carreira, concluindo à frente de Carlos Sainz (Ferrari) e de Lando Norris (McLaren), que suportou o assédio final de Sergio Pérez (Red Bull) para garantir o segundo pódio do ano. Destaque para o quinto lugar de Sebastian Vettel, melhor classificação da Aston Martin na F1.

O abandono de Charles Leclerc antes mesmo da volta de formação - Michael Schumacher tinha sido o último piloto a conquistar a pole position e a não participar na corrida por problemas mecânicos, no GP França de 1996 - deu a Max Verstappen o bónus de partir sem “oposição” da primeira linha da grelha.

O choque de Leclerc no final da qualificação provocou danos no semi-eixo traseiro do Ferrari, problema que escapou à vistoria dos mecânicos, preocupados com a caixa de velocidade e com todo o lado direito do monolugar, parte que atingiu directamente as barreiras.

O piloto monegasco ainda tentou partir das boxes, mas não foi possível solucionar o problema, e Leclerc deixou mesmo via a aberta a Verstappen.

Com Lewis Hamilton a lutar para se desembaraçar da posição que o sétimo tempo da qualificação lhe impôs, o holandês, que nunca tinha conseguido nenhum resultado relevante no Mónaco, reunia todas as condições para tentar garantir os pontos necessários para assumir a liderança do Mundial.

Assim, no arranque, Verstappen não se deixou surpreender e fechou de imediato a porta a Valtteri Bottas (Mercedes), que saiu disparado do melhor lado da pista.

A partir daí, e sem quaisquer incidentes num circuito propenso a acidentes, era uma questão de aguardar pelo desenrolar da corrida e das primeiras dobragens para perceber o que o GP Mónaco reservava em matéria de emoções.

Mas foi preciso esperar pela ida de Bottas às boxes para a corrida conhecer o primeiro drama, com o finlandês a ficar com a roda dianteira direita presa, pelo que foi obrigado a desistir pela razão mais absurda e caricata. Bottas viu-se ainda ultrapassado por Lando Norris (McLaren) no mundial de pilotos.

LAP 31/78



Drama in the pit lane!



Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Também Hamilton não estava satisfeito com a estratégia da Mercedes. O inglês foi o primeiro a parar, depois de ter andado a poupar em vão os pneus, acabando por perder posições de forma inexplicável para Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pérez, continuando em sétimo apesar dos abandonos de Leclerc e Bottas.

Festejava a Red Bull, que colocava Sergio Pérez em quarto, depois da ida às boxes e de ter saído do nono (oitavo) lugar da grelha e que superava a Mercedes, por um ponto (149) no Mundial de construtores, o que não acontecia desde 2013.