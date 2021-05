O último título da época para quem ainda não ganhou nenhum

A época do futebol português não começou como costuma começar (a Supertaça foi em Dezembro), e vai acabar como sempre, com a final da Taça de Portugal. A tradição não é exactamente o que era – pelo segundo ano consecutivo, será em Coimbra e não no Jamor – mas essa é uma circunstância provocada pela pandemia que envolveu o mundo, porque o Estádio Nacional não tem condições para cumprir as regras sanitárias. Seja qual for o estádio, o que está em jogo é sempre o mesmo e, para Benfica e Sp. Braga (20h30, TVI), é a última oportunidade para ambos conquistarem um título esta época.

Não foram épocas propriamente brilhantes para Benfica e Sp. Braga, como se viu pela classificação final de ambos na liga, mas com diferentes graus de fracasso de acordo com as expectativas de cada um. Os “encarnados” investiram como nunca, com mais de 100 milhões de euros gastos em reforços e o regresso de um treinador com aura de ganhador, Jorge Jesus, não deu nem para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões e a época acabou por ser uma sucessão de fracassos – derrota na Supertaça com o FC Porto, nas “meias” da Taça da Liga e terceiro lugar do campeonato.

E os bracarenses, sempre na expectativa de subirem mais um patamar na hierarquia do futebol português, nunca deram propriamente a sensação de poderem lutar pelo título (ficariam em quarto, a 21 pontos do campeão Sporting), para além de terem perdido a final da Taça da Liga na sua própria casa com os “leões”. Mas, ao contrário do Benfica, falhar o título de campeão não é nenhuma tragédia para os minhotos e a conquista da Taça será uma prova do seu crescimento sustentado durante a era António Salvador.

Mas tudo o que aconteceu na época é prólogo para esta primeira final de taça disputada entre Benfica e Sp. Braga. Será a 13.ª vez que as duas equipas se encontram na competição, depois de sete vitórias para as “águias” e cinco para os “guerreiros”, mas esta é a primeira vez que se defrontam na taça em duas épocas consecutivas. Em 2019-20, com dois treinadores que não acabariam essa época (Bruno Lage e Ricardo Sá Pinto), ganhou o Benfica por 2-1 na Luz, com golos de Pizzi e Vinícius.

Não será um jogo de salvação de época, mas uma consolação e, na perspectiva de ambos os treinadores, uma final para ganhar. Jorge Jesus, que já esteve do lado vencedor (Benfica, 2014) e do lado perdedor (Belenenses, 2007, Benfica, 2013, e Sporting, 2018), quer terminar a época em alta e dar seguimento à boa segunda volta que o Benfica fez, mas ressalvando que a conquista não irá fazer esquecer a época. “É sempre importante ganhar a taça. Não vai valorizar o que nós fizemos no final do campeonato, a única coisa é que podemos conquistar mais um título. Ganhando ou não ganhando, a pressão será sempre a mesma [no futuro]. Queremos partilhar um título com os adeptos, que bem merecem”, reforçou o técnico.

É bem provável que os “encarnados” revertam, nesta final, para uma disposição táctica de 4x4x2, depois de terem jogado com três centrais na segunda metade da temporada. Mas a lesão de Lucas Veríssimo, mais a possível ausência de Jan Vertonghen, devem obrigar Jesus a mudar outra vez, mas o amadorense não abre o jogo. “Se o Jan não recuperar, quase não temos centrais. Mas vamos jogar com 11, tenho a certeza que vamos. Não estou preocupado”, assinalou.

Para Carlos Carvalhal, esta será a sua segunda final da Taça de Portugal, 19 anos depois de uma campanha histórica em que conduziu o Leixões, então na II Divisão B, ao Jamor, onde acabaria por perder com o Sporting. Mas esta segundo presença no jogo da decisão terá um sabor especial para ele, um homem que regressou esta época ao clube da sua cidade e que chegou a representar como jogador.

“Nasci na rua de S. Vicente e vivi paredes meias com o Bairro da Misericórdia, a 400 metros do estádio, onde passei a minha infância. Comecei a jogar na formação do Braga com 11 anos, fui internacional por Portugal [nas camadas jovens] como jogador do Braga, cheguei a sénior e sou treinador, e se há título que me dará um gozo especial é ganhar pelo clube da minha terra, nenhum outro título no futuro terá o sabor igual a este, mas a vontade dos jogadores não é menor que a minha”, disse Carvalhal.