Elfyn Evans vence 54.ª edição do Rali de Portugal

Piloto galês é o 35.º a ganhar em Portugal. Sébastien Ogier termina no terceiro lugar do pódio e continua na liderança do Mundial.

Elfyn Evans (Toyota) confirmou este domingo a vitória na 54.ª edição do Rali de Portugal, a primeira em solo lusitano e a quarta da carreira. Com este resultado, o galês ascende ao segundo lugar do Campeonato do Mundo de ralis, com 77 pontos, a dois do companheiro de equipa e campeão em título, Sébastien Ogier (Toyota) , que voltou a falhar o recorde de seis vitórias em Portugal.

Com cinco vitórias em classificativas, Evans viu o estónio Ott Tänak (Hyundai) ser primeiro em oito especiais, tendo concluído a quarta prova do Mundial com a vitória na “power stage” de Fafe - somou os cinco pontos, seguido do companheiro Thierry Neuville e de Sébastien Ogier.

Neste domingo, o piloto galês dominou sem grandes problemas, concluindo esta quarta ronda do campeonato com o tempo de 3h38m54,5s, com Dani Sordo a 55,3 segundos e Sébastien Ogier a 2m00,1s.

Evans foi apenas quinto no último acto deste rali em território português, pelo que continuará a ser Sébastien Ogier a abrir a estrada no rali da Sardenha, próximo paragem do Mundial. O francês poderá atribuir a esse ónus a classificação em Portugal, mas em termos globais, continua a liderar o campeonato.