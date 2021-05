Leitura difícil e discutível na expulsão de Helton

18’: o cartão vermelho a Helton Leite decorre da interpretação do árbitro de que houve o anular de uma clara oportunidade de golo (não passível de intervenção do VAR, por não haver erro claro e óbvio), porque o contacto entre o guarda-redes do Benfica e Abel Ruiz (pé esquerdo no pé esquerdo e braço no braço) foi suficiente para a queda do espanhol. Quanto à cor do cartão, baseou-se no facto de que o avançado espanhol ficaria com clara possibilidade de marcar. A leitura é difícil e muito discutível, porque a bola foi desviada na direcção da linha lateral e levava alguma velocidade, embora no momento da infracção o esférico estivesse a cerca de dois metros de distância.