Controlar com bola

A bola a circular de corredor a corredor, os apoios por dentro, o critério no passe e a paciência para fazer o adversário correr, esperando pelo momento exacto para procurar invadir o bloco contrário. Muito do mérito da conquista do Sp. Braga pode expressar-se a partir desta imagem, porque os minhotos foram, durante quase toda a época, uma equipa capaz de entender o que o jogo pedia em cada momento.