O tempo da revolta, segundo Michel Maffesoli

Michel Maffesoli, professor emérito da Sorbonne e sociólogo provocador, conhecido pelas suas teses do regresso ao comunitarismo e das novas tribos urbanas, antecipa no novo livro L’Ere des Soulèvements, um futuro de revoltas populares que marcam o fim da modernidade. E vê nas democracias atuais, expostas pela pandemia, a manutenção do poder pela ocultação da morte e pelo medo por parte de uma elite em declínio. Encontrámo-nos em Paris para uma conversa sobre este “baile de máscaras volvido em dança macabra”.