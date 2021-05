Morreu o arquitecto brasileiro Paulo Mendes da Rocha

Paulo Mendes da Rocha, o mais influente arquitecto brasileiro da actualidade, morreu este domingo num hospital de S. Paulo, aos 92 anos. A causa da sua morte não foi divulgada.

A notícia, partilhada pela filha, Joana Mendes da Rocha, na rede social Instagram, foi confirmada ao PÚBLICO por Nuno Sampaio, director executivo da Casa da Arquitectura, em Matosinhos, que se mantinha em contacto com o arquitecto.

Com vários prémios na sua carreira, entre eles o Pritzker de 2006, a mais alta distinção no campo da arquitectura, e o Leão de Ouro da Bienal de Veneza (2016), ambos pelo conjunto da sua obra, Mendes da Rocha tinha uma sólida ligação a Portugal, sendo o autor do Museu Nacional dos Coches (com Ricardo Bak Gordon), em Lisboa, edifício inaugurado em 2015, e tendo confiado todo o seu acervo profissional à Casa da Arquitectura, no final de 2019, o que lhe valeu muitas críticas de colegas brasileiros.

Nascido na cidade de Vitória, Brasil, a 25 de Outubro de 1928, Paulo Mendes da Rocha acabou a sua formação em meados da década de 1950 em São Paulo, onde depois viria a ser professor na Faculdade de Arquitectura e Urbanismo, actividade que seria forçado a interromper entre 1969 e 1980, já que à ditadura militar (1964-1985) que então governava o país era inconveniente a sua visão modernista e as reflexões e debates entusiastas que promovia em torno do papel social do arquitecto e da arquitectura.

Com uma linguagem fortemente influenciada por João Vilanova Artigas e pelo movimento brutalista europeu, Mendes da Rocha é quase sempre apresentado como um dos mais destacados representantes da chamada Escola Paulista da arquitectura brasileira.

Em actividade desde os anos 50 - desse período inicial do seu trabalho merece destaque o projecto para o ginásio do Clube Atlético Paulistano (1957) e várias moradias -, acabaria por ser descoberto internacionalmente só 40 anos depois, lembra este domingo o diário brasileiro Folha de S. Paulo, num artigo a que a ele se refere como “o último gigante da arquitectura brasileira”.