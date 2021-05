Histórias de quem esteve muito perto da morte e conseguiu fintá-la

São histórias de sobrevivência em cenários extremos: uma portuguesa que escapou à fúria do tsunami no Índico, em 2004; um pescador que passou 438 dias à deriva no Pacífico; um menino que sobreviveu oito meses na densa floresta da ilha de Príncipe com a ajuda de um macaco que lhe apanhava cocos; um homem que ficou soterrado vivo durante 27 dias no Haiti, que sobreviveu por beber água que escorria dos esgotos; outro homem que passou 60 horas numa bolsa de ar dentro de um navio naufragado; uma mulher que fazia parapente e que se viu, literalmente, no meio da tempestade. Relatos surpreendentes (mas verdadeiros) de quem sobreviveu àquilo que pareceria ser uma sentença de morte. “Estas situações-limite levam-nos a um ponto em que vamos ao fundo de nós mesmos buscar qualquer coisa que estava por lá apagada”, sintetiza o escritor Luís Francisco, que reuniu várias destas histórias no livro Vidas por um Fio (Oficina do Livro), lançado este mês. É o instinto de sobrevivência, a capacidade de adaptação e, mais do que tudo, “a pulsão de viver”.