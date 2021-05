Pandemia: “Algumas amizades podem estar enfraquecidas, mas voltaremos rapidamente ao normal”

O ponto de partida era um artigo sobre a amizade em tempos de pandemia. Por acaso (ou talvez não) a procura de informação levou-nos até Robin Dunbar e a história que era notícia transformou-se numa conversa sobre a amizade. Uma conversa sobre velhas teorias que dizem que uma pessoa consegue ter um limite máximo de 150 relações sociais e sobre o estável pilar da amizade que faz com ela que pareça imune aos novos tempos das redes sociais. A verdade é que, apesar das muitas e até contraditórias opiniões e teorias que possam existir, os amigos importam. Mais do que possa parecer à primeira vista. Uma das ideias que transpira da investigação em medicina é que o número e, sobretudo, a qualidade de amizades estará directamente relacionada com mais felicidade, melhor saúde e até menor risco de mortalidade.