Peritos recomendam outra vacina a menores de 60 anos que tomaram 1ª dose da AstraZeneca

Enquanto a Direcção-Geral da Saúde não avança com uma decisão definitiva, a maior parte dos menores de 60 que receberam a primeira dose da AstraZeneca estão a ser vacinadas com a segunda dose da mesma marca.

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 decidiu recomendar um esquema vacinal misto para os menores de 60 anos que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, depois de ter analisado os primeiros resultados de estudos sobre a combinação de vacinas diferentes, soube o PÚBLICO. Se o parecer deste grupo consultivo da Direcção-Geral da Saúde (DGS) for aceite, os menores de 60 anos que receberam a primeira dose do fármaco da AstraZeneca (vacina de adenovírus) podem passar a ser inoculados com vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), como a Pfizer ou, eventualmente, a Moderna.