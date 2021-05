Covid-19: casamento com 130 pessoas em Aveiras de Cima na origem de surto ativo

Já foram identificados 26 casos positivos entre os convidados. O foco terá começado com um caso positivo de um funcionário de uma padaria, cujo proprietário esteve no casamento.

Um casamento com 130 pessoas em Aveiras de Cima, Azambuja, está na origem de um surto activo de covid-19, tendo sido identificados até ao momento 26 casos positivos, avançou hoje a ARS de Lisboa e Vale do Tejo. A informação foi avançada este sábado pelo Jornal de Notícias.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) confirma que existe um surto activo de covid-19 associado a um casamento realizado num restaurante em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa, tendo o foco começado num caso positivo de um funcionário de uma padaria em Alenquer (concelho vizinho da Azambuja), cujo proprietário é pai do noivo.

Segundo a ARSLVT, estiveram presentes no casamento alguns colaboradores dessa padaria o que aumentou a transmissão do vírus.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo refere que “foram realizados testes a todos os convidados, DJ's, fotógrafos e staff do restaurante e isolados todos os contactos de alto risco num espaço de 48 horas”.

Segundo a ARSLVT, a maioria dos casos positivos que surgiram neste surto foram “contactos de alto risco” e testaram positivo quando já estavam em isolamento.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo refere ainda que foram testadas 130 pessoas e, até ao momento, foram identificados 26 casos positivos.