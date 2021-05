“Lalanda e Castro garante que Octapharma enriqueceu ‘à custa do seu trabalho’, mas de forma ‘lícita’”, publicado online a 10 de Maio de 2021

1. Na edição de 10.05.2021 (também online) o jornal “Público” publicou uma notícia sobre Paulo de Lalanda e Castro, assinada por Sónia Trigueirão, com o titulo “Lalanda e Castro garante que Octapharma enriqueceu ‘à custa do seu trabalho’, mas de forma ‘lícita’”.

2. A notícia em causa refere-se ao processo conhecido como Operação 0-Negativo (processo n.º 5432/15.7TDLSB, que está em fase de instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal, Juiz 2), fazendo menção a que, no âmbito de tal processo, “há suspeitas de negócios irregulares com plasma sanguíneo que terão lesado o Estado em cerca de 100 milhões de euros”.

3. No entanto, não só não é verdade que o Estado tenha sido lesado em montante algum, como nem sequer é verdade que a acusação sequer alegue que o Estado português foi lesado (em 100 milhões de euros ou noutro valor qualquer).

4. O que a acusação alega é que Paulo de Lalanda e Castro teria ganho indevidamente certos valores, que Ihe teriam sido pagos pela multinacional suíça Octapharma. O que é muitíssimo diferente, ainda que também não seja verdade, pois tudo o que Paulo de Lalanda e Castro recebeu durante os mais de 20 anos que dedicou a essa multinacional contratualmente devido, pelo seu trabalho e pelo seu mérito.

5. Isso é aliás inequívoco, desde logo porque o Estado português, representado pelo Ministério Público, não fez pedido de indemnização contra Paulo de Lalanda e Castro.

6. Respeita-se a liberdade de imprensa e o direito à informação, mas não se pode aceitar que se propalem notícias sobre processos judiciais em curso sem que as mesmas reflitam pelo menos com mínimo de rigor a realidade desses autos.

Raul Soares da Veiga & Associados, Sociedade de Advogados, RL.





NOTA DA DIRECÇÃO:

De facto, o Ministério Público (MP) na acusação já não refere que o Estado terá sido lesado em 100 milhões de euros, como fora divulgado em 2016, quando foi detido o antigo presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e efectuadas buscas em diversos organismos do Ministério da Saúde, escritórios de advogados e empresas de contabilidade e daí o lapso cometido no artigo pelo qual pedimos desculpa aos nossos leitores. Na acusação o MP pede, sim, que sejam declarados perdidos a favor do Estado cerca de cinco milhões de euros; mais de 4,6 milhões de euros desse valor são atribuídos ao arguido Paulo Lalanda de Castro e à sua empresa Convida que também é arguida no processo.