Ventura quer chefes das Forças Armadas a explicarem reforma no Parlamento

Deputado do Chega entregou requerimento na Comissão de Defesa já depois da aprovação na generalidade da LOBOFA e lei de Defesa Nacional no plenário.

O deputado do Chega quer que o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) assim como os chefes dos três ramos vão ao Parlamento prestar “esclarecimentos sobre a reforma da estrutura superior” das Forças Armadas proposta pelo Governo.

O requerimento de André Ventura datado de dia 18, precisamente quando no plenário se discutiu a nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e a proposta de Lei de Defesa Nacional do Governo e os projectos de lei do PCP, mas entregue apenas na sexta-feira na Comissão de Defesa Nacional, pede a audição urgente dos quatro responsáveis agora que os dois documentos do executivo foram aprovados e entraram no processo de discussão na especialidade.

No requerimento, André Ventura lembra que a reforma que o Governo pretende fazer nas Forças Armadas visa reforçar o papel do CEMGFA e do Estado-Maior enquanto comando superior em detrimento da actuação, competência e autonomia dos diversos ramos. “Esta iniciativa tem provocado grande agitação no seio das Forças Armadas, tendo mesmo levado a que 28 ex-chefes militares, praticamente todos os ex-chefes de Estado-Maior dos três ramos desde o 25 de Abril, com o general Ramalho Eanes à cabeça, tenham vindo a público assinar uma carta contra o plano do Governo”, recorda o deputado e líder do Chega.

O deputado, que votou contra as propostas de lei do Governo e os projectos de lei do PCP, vinca que “há várias questões que têm vindo a ser levantadas sobre as alterações propostas, nomeadamente no que diz respeito ao reforço das competências do CEMGFA em detrimento das responsabilidades dos chefes de Estado-Maior dos diferentes ramos e no que isso pode representar em termos de governamentalização das Forças Armadas”. E considera que pode também estar em causa o “equilíbrio e a coordenação entre o CEMGFA e os chefes de estado-maior, o que poderia afectar a estrutura de comando e ter impacto directo na preparação e execução das missões”.

Há uma semana, a apenas quatro dias do debate dos diplomas no plenário, André Ventura entregou um projecto de resolução em que propunha que a Assembleia da República recomendasse ao Governo, com carácter de urgência, a abertura de um debate público sobre a reforma legislativa nas Forças Armadas antes da sua aprovação.