JSD quer que plataformas online financiem reciclagem equipamentos eléctricos

A JSD entende que é preciso responsabilizar financeiramente as plataformas online que vendem electrodomésticos a propósito das metas ambientais de gestão e tratamento dos resíduos destes equipamentos. Esta é uma das propostas que a JSD apresentou na Assembleia da República no âmbito da apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo sobre o regime geral de resíduos e a que o PÚBLICO teve acesso.