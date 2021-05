Conselho nacional do PEV eleito por unanimidade

O conselho nacional do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) foi eleito neste sábado por unanimidade na 15.ª Convenção, reunida em Lisboa, disse à Lusa fonte desta força política.

Também a comissão nacional de fiscalização de contas foi eleita por unanimidade, enquanto a comissão de arbitragem foi eleita com um voto em branco na Convenção do PEV, em eleições em que votaram 114 delegados, adiantou a mesma fonte.

A 15.ª Convenção do PEV conta com cerca de 200 delegados — menos 40% do que em 2018, devido à conjuntura de pandemia de covid-19 — na reunião que começou neste sábado em Lisboa e que termina no domingo, sob o lema “Emergência Ecologista - Respostas Verdes”.

Os Verdes estão representados na Assembleia da República por dois deputados, eleitos pela CDU, coligação com o PCP. Ao contrário de outros partidos, não têm um líder.

A Convenção do PEV reúne-se em sessão ordinária de três em três anos e elege o conselho nacional, a comissão de arbitragem e a comissão nacional de fiscalização de contas.

Segundo os estatutos do PEV, o conselho nacional é “o órgão responsável pelo desenvolvimento e execução da orientação do PEV, definida em Convenção”, e compete-lhe “eleger de entre os seus membros a comissão executiva nacional”.