Catarina Martins defende opções do BE e quer abrir uma nova porta ao PS

No primeiro dia de um encontro que serviu para Catarina Martins “prestar contas” — a expressão foi escolhida pela própria — o Bloco de Esquerda respondeu às críticas de militantes insatisfeitos com a proximidade do partido ao “poder institucional” e atribuiu ao Governo de António Costa as facturas do trabalho que ficou por fazer. Para a coordenadora bloquista não restam dúvidas: “não foi feito o que tinha que ser feito”, mas “a responsabilidade é de quem não cumpriu”. Apesar do balanço negativo, a líder bloquista não se arrepende de ter dado a mão ao PS. E reafirma o BE como “a alternativa à esquerda contra o marasmo”.