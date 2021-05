Bloco de Esquerda: historiador Miguel Cardina na lista da direcção nacional

A lista que a moção de Catarina Martins apresenta à mesa nacional (órgão máximo de direcção do Bloco) é uma lista de continuidade, mas há algumas surpresas a registar. Uma delas é a entrada de Miguel Cardina, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Coube a Fabian Figueiredo, deputado que está a substituir o líder parlamentar Pedro Filipe Soares (enquanto decorre a sua licença de paternidade), apresentar todos os nomes da lista encabeçada pela coordenadora do Bloco de Esquerda.

Também Andreia Galvão, uma jovem que está muito envolvida na luta em defesa do clima (e que ajudou a trazer Greta Thunberg a Portugal), e Alexandre Abreu, economista, entram pela primeira vez na corrida a um mandato na direcção.

De acordo com as informações prestadas pela mesa do congresso, foram apresentadas quatro listas à mesa nacional do Bloco (80 membros) e três à comissão de direitos (sete elementos).

No caso da lista proposta pela Convergência, uma facção interna do partido, ela é encabeçada por Ana Sofia Ligeiro (mesa) e Teodósio Alcobia (comissão). Já a lista da moção C, que apenas concorre à mesa, é liderada por Luísa Santos e tem apenas aderentes da Madeira, de Portalegre e do Porto.

As eleições decorrem a partir das 17h deste sábado (altura em que as urnas serão abertas) e as 11h de domingo. Segue-se a tomada de posse da nova direcção.