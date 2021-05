Bloco: a festa do divórcio e o zeitgeist

Catarina Martins e outros dirigentes juraram na convenção de Matosinhos que estão disponíveis para negociar com o PS uma hipotética luz verde ao próximo Orçamento do Estado. Na realidade, também era impossível dizer o contrário: este particular tipo de divórcio na outrora “geringonça” nunca poderia ser reconhecido. É evidente que o Bloco de Esquerda vai negociar, só que o caderno de encargos dificilmente será aceite pelo PS, que não esteve disponível para aceitar um caderno menos pesado no Orçamento do ano passado. Um corte com o modus vivendi do Novo Banco, por exemplo, é inaceitável para o Governo; mudar as leis laborais que foram impostas pela troika e que resistiram a uma legislatura de “esquerda unida” provavelmente também; quanto a apostar nos serviços públicos, o Governo argumentará (como o fez no passado) que já faz muito.