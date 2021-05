Somos um país pobre? Resposta a José Miguel Júdice e Susana Peralta

Como reduzir os impostos para quem vive do trabalho, ganha 1000 ou 3000 euros líquidos por mês num país “pobre”? Criando um imposto sobre a riqueza, sobre bens de propriedade e especulação financeira. Taxando os ricos do país pobre.

Agradeço as respostas desafiantes e íntegras que José Miguel Júdice e Susana Peralta deram aqui no PÚBLICO ao meu artigo. Não é o assunto, mas raras vezes se consegue hoje em dia debater assuntos interessantes, e com claras divergências, e ainda sem ataques ad hominem. Permitam-me que responda a ambos no mesmo artigo.