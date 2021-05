Obesidade: o que o espelho não reflete e os filtros não escondem

É fundamental que as nossas crianças e jovens percebam que a saúde não se disfarça com filtros nas redes sociais e que é essencial a adoção de comportamentos saudáveis desde cedo e, nomeadamente, mas não só, no que à alimentação diz respeito.

O excesso de filtros disponibilizados nas redes sociais tem vindo a ter um grande impacto na vida dos mais jovens, que aspiram a uma beleza irrealista e a um corpo imaginariamente perfeito. Com um simples smartphone, facilmente conseguimos ajustar gorduras a mais, arredondar o olhar ou, até mesmo, aumentar um pouco os centímetros que medimos.

A necessidade de transmitir uma imagem perfeita está a ter resultados nefastos nos mais novos e até já há um nome para este problema real, “Dismorfia do Snapchat”, que leva a que cada vez mais jovens, em todo o mundo, demonstrem insatisfação com a sua imagem corporal, podendo levar a transtornos alimentares, ou a desejarem realizar cirurgias plásticas para ficarem tal e qual como nas imagens resultantes dos filtros disponibilizados por estas plataformas.

Mas a vida (como tão bem sabemos) e a nossa saúde não são feitas de filtros e aparências. Não queremos corpos perfeitos a qualquer custo, queremos, sim, jovens saudáveis e felizes, que se saibam alimentar bem e que tenham um peso adequado. Contudo, o que verificamos, tanto em Portugal, como no mundo, é que existem diferentes alterações dos comportamentos alimentares, resultando, muitas das vezes, em excessos.

E como este sábado, dia 22 de maio, se assinala o Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade, vamos pôr na mesa um dos grandes problemas diretamente relacionado com os hábitos alimentares inadequados: a obesidade. Lembremo-nos que uma em cada doze crianças portuguesas tem obesidade, o que lhes pode condicionar a vida presente e o seu futuro. O que o espelho não reflete e o filtro não esconde.

Sabia que uma das queixas de quem sofre de obesidade está relacionada com as dificuldades na mobilidade? Consegue imaginar o que é não conseguir apertar o sapato? É uma imagem difícil de digerir, mas é real e precisa de ser assimilada para que possamos, por um lado, prevenir que a tal extremo cheguemos, e, por outro lado, encontrar respostas para todos aqueles que sofrem diariamente com este problema.

Sabia que a obesidade e a apneia de sono estão fortemente interligadas? Certamente também poderá não saber que as pessoas com obesidade têm maior risco de desenvolver doenças respiratórias, como é o caso de asma.

Facilmente se recorda que ter obesidade é um risco acrescido para quem tiver covid-19. Depois da idade avançada, a obesidade foi mesmo considerada o maior fator de risco, existindo uma grande probabilidade de quem sofrer desta patologia e for infetado pelo novo coronavírus possa ser internado e, até mesmo, necessitar de cuidados intensivos.

A obesidade pode ser a causa destes e de tantos outros problemas de saúde, como diabetes ou hipertensão. Não é fácil encontrar um indivíduo com obesidade que não tenha outros problemas de saúde associados. Assim como não é fácil detetarmos estes problemas submersos quando nos vemos ao espelho. É também por isso fundamental que as nossas crianças e jovens percebam que a saúde não se disfarça com filtros e que é essencial a adoção de comportamentos saudáveis desde cedo e, nomeadamente, mas não só, no que à alimentação diz respeito.

Não nos esqueçamos que a alimentação inadequada é um dos principais fatores de risco modificáveis que mais contribui para a mortalidade e morbilidade e, em Portugal, os hábitos alimentares inadequados são o quinto fator de risco para a perda de anos de vida saudável.

Contemos com os nutricionistas para auxiliar na implementação de uma estratégia alimentar para os mais jovens, não descartando o auxílio das ferramentas digitais. Boas escolhas são o melhor filtro possível para que os mais jovens de hoje sejam os adultos com saúde de amanhã

Como não existe uma aplicação que prolongue os anos de vida saudáveis, vamos começar pelo essencial e pelos mais novos. É fundamental encontrar novas formas de prevenir e tratar a obesidade utilizando estratégias que sejam mais interessantes para as crianças e jovens. As ferramentas digitais podem ser coadjuvantes nestas estratégias, tornando a comunicação adaptada aos seus gostos e interesses e auxiliando os mais jovens a terem comportamentos saudáveis, também na alimentação.

Sabemos que existe um conjunto de estudos para intervenções nutricionais com recurso às tecnologias de informação e comunicação que mostram resultados clínicos e comportamentais positivos nas crianças e jovens. Resta-nos pô-los em prática.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico