Mudam-se os tempos…

O PÚBLICO “violou as regras” do seu Livro de Estilo, escreve o leitor José Cristóvão ao provedor. “Trata-se de um encarte de natureza político-partidária, publicado na vossa edição de domingo, dia 9 de Maio de 2021, intitulado ‘Carta da Europa’, que se apresenta na capa com os logótipos do PPE (Partido Popular Europeu) e PSD (Partido Social Democrata), e cuja nota de rodapé presente na capa nos diz: “Este suplemento é da inteira responsabilidade da delegação do PSD no Parlamento Europeu.”