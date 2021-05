Sem passadiço, só se chega à praia de Cabanas por uma “auto-estrada” marítima

O acesso à praia de Cabanas faz-se apenas de barco, por uma ria que mais parece uma “auto-estrada marítima nos meses de Verão”. Mais de três mil residentes e turistas assinaram uma petição a pedir uma alternativa pedonal. No curto prazo, não deverá haver resposta. O que a câmara está a fazer é a substituição do passadiço que dá acesso ao cais dos barcos, e com essa intervenção gasta meio milhão de euros. O investimento é justificado pela autarquia com a necessidade de garantir a segurança aos passageiros do transporte fluvial. A travessia pedonal até ao outro lado da margem fica a meio do percurso – a uma distância de cerca de 150 metros.