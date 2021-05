Comedores Compulsivos Anónimos: “A nossa droga de escolha é a comida”

A história de Maria (nome fictício) com a compulsão alimentar remonta ao início da adolescência e à “obsessão pela magreza”. Ora comia compulsivamente, ora fazia dietas rigorosas para voltar ao peso anterior. Ao fim-de-semana, perdia completamente o controlo: começava a comer na sexta-feira ao final do dia e só parava no domingo à meia-noite. “A partir do momento em que começava a comer, não me controlava”, recorda. O comportamento durou vários anos, numa espécie de ritual.